أغنى النساء العصاميات في أمريكا

2018/07/12 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت رائدات الأعمال الأمريكيات نجاحات كبيرة وثروات قياسية، كما أنشأن شركات راسخة في مختلف المجالات، وقد بدأت النساء العصاميات بشكل متزايد باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز علاماتهن التجارية، وتأسيس شركات بسرعة أكبر.وهذا بدوره ساعدهن على أن يصبحن أكثر ثراء من أي وقت مضى.

وبلغ إجمالي صافي ثروات 60 امرأة عصامية اليوم 71 مليار دولار، بزيادة 15% مقارنة بعام 2017.



وارتفعت القيمة الصافية الدنيا للترتيب السنوي الـ4 لتلك النساء الأوائل بنسبة 23% لتصل إلى 320 مليون دولار.



كذلك برزت 24 امرأة في القائمة بوصفهن من بين أصحاب المليارات، وهو رقم قياسي آخر، مقارنة بـ18 امرأة في العام الماضي.

وفي القائمة 7 قادمات جديدات (6 منهن من ولاية كاليفورنيا) بما فيهن 4 من أشهر سيدات الأعمال في قطاع التجميل.



وأغنى هذه الوجوه الجديدة أناستازيا سواري، التي تمتلك شركة مستحضرات تجميلية (Anastasia Beverly Hills) ولديها أكثر من 17 مليون متابع في (Instagram).



أما كايلي جينر (21 عاماً) هي الأصغر في القائمة، والأخت غير الشقيقة لكيم كاردشيان.



فيما تظهر للمرة الأولى، وتملك اليوم 110 مليون متابع في (Instagram) وحققت ثروة من مستحضرات التجميل بقيمة 900 مليون دولار في أقل من 3 أعوام.



وهذا يعني أن ثروتها ضعف ثروة أختها الأكثر شهرة.

كما تحتل المركز الأول ديان هيندريكس من ولاية ويسكونسن، التي تمتلك (ABC Supply) إحدى أكبر موزعي الجملة للأسقف والنوافذ وتجهيزات المنازل الخارجية في أمريكا.



وفي الوقت الذي تنحدر فيه الغالبية العظمى من أعضاء القائمة من كاليفورنيا (27 امرأة عصامية) تبقى المراكز الـ3 الأولى: هيندريكس، وماريان ايلتش (Little Caesars) وجودي فولكنر (Epic Software) لسيدات من وسط غرب أمريكا.

وقد حققت 17 امرأة من القائمة ثرواتهن من الأزياء والتجزئة، و7 منهن من قطاع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.



بالإضافة إلى 13 امرأة منهن شيريل ساندبيرغ التي تعمل في (Facebook) قد أسسن ثرواتهن في قطاع التكنولوجيا، في حين أن 10 نساء منهن أوبرا وينفري وتايلور سويفت حققن ثرواتهن من وسائل الإعلام والترفيه.

وُلدت 14 امرأة في القائمة خارج أميركا، مثل إيرين أوزمن، التي تملك غالبية شركة الفضاء والدفاع الجوي (Sierra Nevada Corp) وتخاطر اليوم بمئات ملايين الدولارات لمنافسة إيلون ماسك وآخرين في القطاع.انتهى/س

المصدر: وكالات

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