2018/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- الصحفي الموثوق ( خوسي فليكس دياز ) : خاميس رودريغيز يفكر بالعودة إلى ريال مدريد و فلورنتينو بيريز يرحب بالفكرة ، لكن ذلك يعتمد على بايرن ميونخ و سيتعين على ريال مدريد التفاوض معهم .

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