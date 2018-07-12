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رودريغيز يفكر بالعودة إلى ريال مدريد
2018/07/12 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- الصحفي الموثوق ( خوسي فليكس دياز ) : خاميس رودريغيز يفكر بالعودة إلى ريال مدريد و فلورنتينو بيريز يرحب بالفكرة ، لكن ذلك يعتمد على بايرن ميونخ و سيتعين على ريال مدريد التفاوض معهم .

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