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🔴 مارسيلو بيتشلر : منتخب البرازيل في البطولة المقبلة سيكون أرثور + 10 لاعبين أخرين
2018/07/12 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح مارسيلو بيتشلر ( صحفي برازيلي ) بأنه في البرازيل الاعتقاد أن أرثور كان يجب أن يكون في روسيا مع المنتخب الوطني كما اوضح أن  المُنتخب البرازيلي في بطولة  كأس العالم المقبلة سيكون أرثور + 10 لاعبين أخرين

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