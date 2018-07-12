2018/07/12 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح مارسيلو بيتشلر ( صحفي برازيلي ) بأنه في البرازيل الاعتقاد أن أرثور كان يجب أن يكون في روسيا مع المنتخب الوطني كما اوضح أن المُنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم المقبلة سيكون أرثور + 10 لاعبين أخرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 مارسيلو بيتشلر : منتخب البرازيل في البطولة المقبلة سيكون أرثور + 10 لاعبين أخرين) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 مارسيلو بيتشلر : منتخب البرازيل في البطولة المقبلة سيكون أرثور + 10 لاعبين أخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).