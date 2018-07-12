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أومتيتي : لقد تعلمنا من أخطائنا في نهائي أوروبا
2018/07/12 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- أومتيتي : لقد تعلمنا من أخطائنا في نهائي أوروبا ولن نكررها في نهائي المونديال ، كرواتيا منتخب قوي يملك إثنان من افضل لاعبي العالم راكيتيتش ومودريتش وكذلك مدافع رائع مثل لوفرين ، الأهم أن لاتكون الضغوط علينا في هذه المباراة لنحقق المأمول وهو العودة لفرنسا وبصحبتنا الكأس !

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