برشلونة يقدم لاعبه الجديد البرازيلي أرثور ميلو

2018/07/12 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فبعد اجتياز الاختبارات الطبية ومداعبة الكرة لأول مرة على أرضية ملعب البلاوغرانا, عقد النجم البرازيلي مؤتمره.الصحفي الأول بقميص الفريق الكاتالوني حيث أكد خلاله حرصه على بدء المغامرة الجديدة, موضحا أنه يتطلع بفارغ الصبر للعب إلى جانب مواطنه كوتينيو وباقي زملائه الجدد في الفريق

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