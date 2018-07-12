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نبيل معلول مدربا للدحيل القطري خلفا لجمال بلماضي
2018/07/12 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- و أضاف نادي الدحيل أنَّه من المنتظر أن يصل نبيل معلول الى النمسا لينضمَّ إلى معسكر ِ الفريق ، و قاد المدربُ التونسي نسورَ قرطاج في المونديال الحالي بروسيا ، ليفكَّ ارتباطه بعد ذلك بالمنتخبِ و يدخل تجربةً جديدة ً مع بطل الدوري القطري. 

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