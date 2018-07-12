عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية يتراجع خلال يونيو

2018/07/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عجز الموازنة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، لكنه سجل زيادة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة في الولايات المتحدة سجل 74.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بعجز قدره 90.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 92.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات الحكومية خلال يونيو إلى 316.3 مليار دولار، مقارنة مع 338.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017.

كما انخفضت المصروفات إلى 391.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة مع 428.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017.

وبلغ العجز في أول 9 أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي 607 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 523 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2017.

وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.09% ليسجل 94.801 دولار.

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