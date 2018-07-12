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زلزال مدمر يكشف عن هرم فريد في المكسيك
2018/07/12 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ منوعات

اكتشف خبراء الآثار في المكسيك هرما قديما تحت الأرض بعد زلزال مدمر ضرب البلاد في سبتمبر الماضي.

وأزاح علماء الآثار في المكسيك الستار عن هيكل لهرم قديم اكتشفوه بعد زلزال مدمر وقع في 19 سبتمبر.

ويقول الخبراء إن هذا الكشف ربما يعود لعام 1150، وقد يلقي مزيدا من الضوء على حضارة “تلاهويكا”

واكتشفت أساسات الهرم في موقع “تيوبانزولكو” الأثري بولاية موريلوس خلال أعمال الترميم التي جرت لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ولموقع “تيوبانزولكو” شهرة بين الزوار الذين يريدون مشاهدة معبد “إيهيكاتل”، الذي يقع هيكل الهرم الأقدم تحت أرضيته.

وتعد جماعة “تلاهويكا” واحدة من الجماعات العرقية وقت حضارة الأزتيك، وهاجر أعضاؤها إلى المكان الذي يعرف اليوم بولاية موريلوس خلال فترة التوسع الكبير لمدينة تينوتشتيتلان، التي أصبحت فيما بعد تعرف بمكسيكو سيتي.

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