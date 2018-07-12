ترامب ينشر رسالة من زعيم كوريا الشمالية

2018/07/12 | 23:19

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- 7/12/2018 11:10:00 PM 5 عدد القراءات‌‌

خندان -

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته في تويتر رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.ووصف ترامب الرسالة بـ"اللطيفة جدا"، وتحدث عن تقدم كبير في مسار تصحيح العلاقات بين البلدين.وقال كيم في رسالته إن الجهود المشتركة بين يونغ يانغ وواشنطن ستسهم في فتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء إيجابي آخر مع ترامب.لكن كيم لم يأت على ذكر أي عمل من جانب بلاده نحو نزع السلاح النووي.



ولم تظهر أي إشارة على اتخاذ كوريا الشمالية إجراءات ملموسة في هذا الشأن منذ القمة التاريخية التي جمعت ترامب وكيم في سنغافورة في 12 حزيران.وأشاد كيم في الرسالة بترامب بسبب "الجهود الدؤوبة والاستثنائية التي قمتم بها...



لتحسين العلاقات بين البلدين والتطبيق المخلص للبيان المشترك".

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