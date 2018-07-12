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واع / مدير منفذ الشلامجة : استئناف العمل داخل المنفذ بعد انسحاب المتظاهرين منه
2018/07/12 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مدير منفذ الشلامجة : استئناف العمل داخل المنفذ بعد انسحاب المتظاهرين منه

12/07/2018 23:15:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

أعلن مدير منفذ الشلامجة الحدودي العقيد قصي الشاوي، الخميس، استئناف العمل داخل المنفذ بعد انسحاب المتظاهرين منه.

وذكر  الشاوي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "العمل داخل منفذ الشلامجة الحدودي تم استئنافه بعد انسحاب المتظاهرين اللذين قاموا بتسليم مطالبهم الى حكومة البصرة".

وأضاف الشاوي أن "حركة التنقل بين المسافرين عادت لطبيعتها"، لافتا الى أنه "سيتم استئناف العمل بحركة الشاحنات ونقل البضائع ابتداءاً من يوم السبت المقبل".

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