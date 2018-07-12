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واع / استشهاد ضابط في شرطة المرور بهجوم مسلح
2018/07/12 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

12/07/2018 23:20:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب صلاح الدين / س .م

استشهد ضابطا في شرطة مرور محافظة صلاح الدين، الخميس، بهجوم مسلح على طريف دجيل - بغداد.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مسلحين يستقلون سيارة مدنية يرتدون زيا عسكريا فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه ضابط برتبة مقدم منسوب الى مديرية مرور صلاح الدين على الطريق العام دجيل- بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

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