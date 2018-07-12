الخميس 12 تموز 2018 م (28 شوال 1439 هـ)
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2018/07/12 | 23:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ناقش مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إيران، سوريا، أوكرانيا، كوريا الشمالية والتيار الشمالي-2.

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