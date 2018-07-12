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هجومان لـ
2018/07/12 | 23:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذ مسلحو جماعة أنصار الله عمليات هجومية على قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، شرق العاصمة صنعاء.

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