2018/07/12 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مسلحو جماعة أنصار الله عمليات هجومية على قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، شرق العاصمة صنعاء.

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