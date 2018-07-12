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مصدر: قتيل و 13 جريحا حصيلة تظاهرات البصرة منذ انطلاقها
2018/07/12 | 23:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان قتيلا و 13 جريحا حصيلة تظاهرات البصرة منذ انطلاقها.واخبر المصدر "الغد برس"، بان "قتيلا و 13 جريحا بينهم عناصر امنية، حصيلة تظاهرات البصرة منذ انطلاقها".

وتشهد محافظة البصرة منذ بداية الاسبوع الجاري العديد من التظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات، مطالبين فيها تحسين الواقع الخدمي من توفير الماء والكهرباء وفرص العمل.

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