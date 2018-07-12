(بالفيديو) شرطة النفط تطلق النار على متظاهري البصرة

2018/07/12 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقوع 6 جرحى ...

جُرح عدد من المتظاهرين في قضاء القرنة غربي محافظة البصرة، اليوم الخميس، بعد مواجهات مع قوات الشرطة، في إطار الاحتجاجات الشعبية ضد تردي الخدمات بالمحافظة.

وأعلن مدير دائرة صحة البصرة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، أن 4 من المتظاهرين في قضاء المدينة شمالي المحافظة أصيبوا بجروح.

وأفاد مصدر في الشرطة في تصريح صحفي، أن ضابطاً ومنتسباً من القوة الضاربة لشرطة النفط أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة من قبل متظاهرين في منطقة الخيوط غرب القرنة.

وتشهد العديد من مناطق البصرة منذ مطلع الأسبوع الجاري اعتصامات وتظاهرات غاضبة رافقها إغلاق الطرق وحرق الاطارات ورفع مطالب تتعلق بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وذلك ضمن تداعيات مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة الواقعة بالقرب من حقل غرب القرنة النفطي.

فيما أعلنت الحكومة العراقية اليوم، عن حزمة إجراءات لتهدئة غضب سكان المحافظة، من بينها توفير 10 آلاف فرصة عمل، وإطلاق جملة من المشاريع الخدمية.

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