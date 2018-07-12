الجمارك تحبط محاولة ادخال حليب منتهي الصلاحية عبر منفذ جمرك ام قصر الشمالي

2018/07/12 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واعأحبطت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، محاولة ادخال 2800 كارتون من مادة الحليب السائل اردني المنشأ منتهي الصلاحية داخل حاوية 40 في معبر منفذ جمرك ام قصر الشمالي .وقال مدير اعلام الهيئة جعفر كمر لوكالة الانباء العراقية (واع) إن “شرطة الجمارك احبطت محاولة ادخال 2800 كارتون من مادة الحليب السائل اردني المنشأ منتهي الصلاحية داخل حاوية سعة 40 قدم”،

مبينا ان” الهيئة اتخذت الاجراءات القانونية بحق صاحب هذه الشحنة وفقا للتعليمات والضوابط المنصوص عليها وغف الاصول”.

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