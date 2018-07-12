أليوت يفكر في ليوناردو بديلا لمالديني

2018/07/12 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يتواصل المالك الجديد لنادي ميلان الإيطالي، صندوق إيلوت، مع البرازيلي ليوناردو لاعب ميلان السابق من أجل تولي منصب المدير الرياضي للنادي.

واستحوذت أليوت على النادي، بعدما فشل الصيني لي يونجهونج في دفع 32 مليون يورو كدين للصندوق الأسبوع الماضي.

وسحب سكاي إيطاليا، فأن الملاك الجدد تواصلوا مع البرازيلي من أجل تولي المهمة.

ويرفض باولو مالديني قائد الروسونيري السابق تولي منصب حسب بعض التقارير لعدم توصله لاتفاق.

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حيث يريد مالديني منصب ذو قرارات إدارية أكثر من كونه منصب شرفي أو كسفير للنادي مثلما يحدث مع خافيير زانيتي في إنتر.

وسبق لليوناردو أن عمل كمدير رياضي لميلان وباريس سان جيرمان، كما درب ميلان وغريمه التقليدي إنتر.

وقد يتأخر إعلان ضم ليوناردو في مجلس إدارة الفريق الإيطالي خاصة في ظل تواجد ماركو فاسوني والمدير الرياضي ماسيمليانو ميرابيلي.

وقد يتم تجديد الثقة بهم لكن مع صلاحيات أقل، على أن ينضم ليوناردو بعد نهاية الميركاتو الصيفي الجاري,

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2018

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