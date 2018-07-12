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فيديو - 5 مرشحين لخلافة رونالدو في ريال مدريد
2018/07/12 | 23:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رونالدو يوجه ضربة قوية لريال مدريد برحيله إلى يوفنتوس

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