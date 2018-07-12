أخبار انتقالات تشيلسي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو البلوز

2018/07/12 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر البنا |

بعد موسم ناجح بقوة مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي من جديد، عانى تشيلسي بشدة في الموسم التالي الذي لم يحتل الفريق فيه حتى مركز من المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

نهاية الموسم جاءت لتقلل من كارثية الموسم بالخروج بلقب كأس إنجلترا على حساب مانشستر يونايتد، لقب لم يحمى رأس المدرب الإيطالي من خطر الإقالة وهو قرار على وشك الإتخاذ من قبل مالك النادي رومان أبراموفيتش

تشيلسي على أبواب التعاقد مدرب جديد، وهو ماوريسيو ساري مدرب نابولي السابق، الذي سيتحكم بإختيارات سوق انتقالات تشيلسي ، الذي يبدو أنه سيكون ملئ بالتحركات بين لاعبين قادمين وأخرين سيرحلون.

تشيلسي دخل سوق الانتقالات الصيفية بفتور بعد عدم الاستقرار الذي عانى منه النادي في تحديد المدرب الجديد، مما جعل سوق انتقالات النادي ركاد إلى حين اللحظة ، وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار تشيلسي في سوق انتقالات صيف 2018، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم الراحلون؟ وأكثر من ذلك.

الصفقات الرسمية لتشيلسي في سوق انتقالات صيف 2018

لم يتعاقد تشيلسي بشكل رسمي مع أي لاعب حتى الأن بسبب عدم الإستقرار السائد في صفوق الفريق ، الذي يعود لتأخر إدارة النادي في تحديد موقف المدرب أنطونيو كونتي من البقاء أو الرحيل، وهو الذي أوقف ملف الانتقالات تماما حتى هذه اللحظة.

الانتقالات ستبدأ تأخذ حيز البدأ مع قرب إعلان المدرب ماوريسيو ساري مدرباً للفريق، مدرب نابولي السابق يملك قائمة طويلة من اللاعبين الذي يرغب في ضمه لصفوف الفريق هذا الصيف.

ما هي الصفقات المحتملة لتشيلسي في سوق انتقالات صيف 2018؟

هناك العديد من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بانتقال إلى تشيلسي، حيث أن البلوز يسعى للعودة إلى منصات التتويج وإستعادة مكانته بين الكبار من جديد.

هيجواين - يوفنتوس

نقلت صحيفة اللاجازيتا أن رحيل المهاجم الأرجنتيني أصبحت ممكنة، بعد ضم يوفنتوس لكرستيانو رونالدو، وهو ما سيفتح الباب أمام إمكانية رحيل هيجواين المطلوب في تشيلسي للعمل مع مدربه السابق ساري، الصفقة قد تكلف تشيلسي مبلغ يقارب 60 مليون يورو.

جورجينهو - نابولي

أكدت الصحف الإيطالية والإنجليزية، أن إدارتي نابولي وتشيلسي وصلوا لإتفاق نهائي بشأن انتقال لاعب وسط نابولي لصفوف البلوز، الصحف أكدت أن إعلان الصفقة مسألة وقت ليس إلا، مشيرة أن إجراءات رحيل ساري لتدريب تشيلسي هي من تعطل الصفقة حتى الأن.

أليكس ساندرو - يوفنتوس

الظهير البرازيلي الذي كان على رأس طلبات كونتي في الصيف الماضي، عاد ليكون على رأس قائمة ساري هذا الصيف، يرغب ساري في ضم ساندرو الذي يقدم مستويات مميزة مع يوفنتوس، وإحتمالية انتقال مارسليو لليوفي، قد تفتح الطريق أمام الصفقة.

كوليبالي - نابولي

واحدة من أهم الصفقات التي أشترطها ساري على إدارة تشيلسي، هي المدافع السنغالي كوليبالي، المدافع الذي كان ركيزة أساسية مع المدرب الإيطالي في نابولي، يريد العمل معه في تشيلسي، الذي يرى سارى حاجة دفاعه لتدعيم قوي هذا الصيف.

الصفقات المحتملة لتشيلسي في سوق انتقالات صيف 2018:

اللاعب

الفريق

المنتخب

أليكس ساندرو

يوفنتوس

البرازيل

هيجواين

يوفنتوس

الارجنتين

جورجينهو

نابولي

إيطاليا

كوليبالي

نابولي

السنغال

من هم الراحلون عن الميلان في سوق انتقالات صيف 2018؟

رحل عن تشيلسي حتى الآن 3 لاعبين منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية هم:

إدواردو كارفالهو - فيتيسه

الحارس البرتغالي الذي إنضم لصفوف الفريق عقب يورو 2016، الذي كان إحد عناصر المنتخب البرتغالي المتوج بالبطولة، تعاقد معه كونتي ليكون حارس ثالث للفريق ولكنه لم يخوض أي لقاء رسمي، ليخرج على سبيل الإعارة هذا الموسم لصفوف النادي الهولندي

ماتيج ديلاتيش - هورسينس

الحارس الذي إنضم في 2010 لصفوف تشيلسي مقابل 3 مليون يورو، خرج من تشيلسي طوال السنوات الماضية في سلسلة متواصلة من الإعارات، حتى قرر النادي بيعه هذا الصيف نهائيا.

لويس باكير - ليدز

تدرج لويس في قطاع ناشئين تشيلسي حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2014، ليعار لشيفيلد وينزداي ثم يعود ليخرج في سلسلة متواصلة من الإعارات، أخرها لصفوف ليدز.

الراحلون عن تشيلسي في صيف 2018:

اللاعب

الفريق

نوع التعاقد

إدواردو كارفالهو

فيتيسه

إعارة

ماتيج ديلاتيش

هورسينس

انتقال

لويس باكير

ليدز

إعارة

لاعبون جددوا عقودهم مع تشيلسي في سوق انتقالات صيف 2018

قام تشيلسي بتجديد عقد مدافعه الشاب أندرياس كريستنسن:

أندرياس كريستنسن

في يناير الماضي، أعلن تشيلسي تجديد عقده مع مدافعه الشاب أندرياس كريستنسن، وبحسب الموقع الرسمي للفريق فإن اللاعب قام بالتوقيع على عقدٍ طويل الأمد لمدة 4 سنوات، مع زيادة في راتبه السنوي وفقاً لبعض التقارير ليصل إلى 3 مليون يورو.

انضم صاحب الـ22 عاماً للبلوز في 2012 قادماً من بروندبي الدانماركي قبل أن مراحل الناشئين، وقبل أن يعار لبوروسيا مونشنغلادباخ لمدة موسمين ويعود للفريق الصيف الماضي من جديد.

اللاعب

مدة العقد

أندرياس كريستنسن

4 سنوات

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