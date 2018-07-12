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موسكو ترفض توسعة الناتو وتؤكد: سيقود الى خطوط التقسيم في اوروبا
2018/07/12 | 23:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، موقفها المعارض لتوسيع حلف الناتو، وهذه المرة عبر خطوات ترمي إلى تسريع عملية انضمام مقدونيا إلى صفوف الحلف.

واعتبرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن توسيع الناتو يقود إلى تعميق خطوط التقسيم في القارة الأوروبية، مضيفة أن الجهود التي تبذل لجر مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي تدل على أن “سياسة الانفتاح تحولت إلى أداة للسيطرة على المجال الجيوسياسي”.

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