2018/07/12 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، موقفها المعارض لتوسيع حلف الناتو، وهذه المرة عبر خطوات ترمي إلى تسريع عملية انضمام مقدونيا إلى صفوف الحلف.

واعتبرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن توسيع الناتو يقود إلى تعميق خطوط التقسيم في القارة الأوروبية، مضيفة أن الجهود التي تبذل لجر مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي تدل على أن “سياسة الانفتاح تحولت إلى أداة للسيطرة على المجال الجيوسياسي”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو ترفض توسعة الناتو وتؤكد: سيقود الى خطوط التقسيم في اوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو ترفض توسعة الناتو وتؤكد: سيقود الى خطوط التقسيم في اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).