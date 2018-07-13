مطار البصرة: مستمرون بالعمل ولايوجد الغاء لأي رحلة قادمة او مغادرة

2018/07/13 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد مدير مطار البصرة سمير يونس، الخميس، ان المطار مستمر بالعمل، فيما اشار الى انه لايوجد الغاء لأي رحلة قادمة او مغادرة.وقال يونس لـ السومرية نيوز، ان "مطار البصرة لم يتوقف عن العمل، ولايوجد اي تأخير في الرحلات"، مبينا ان "الطريق المؤدي الى مطار البصرة لم يشهد اي غلق او وجود المتظاهرين".واضاف ان "الحركة طبيعية على المطار"، لافتا الى انه "لايوجد الغاء لأي رحلة قادمة او مغادرة من والى مطار البصرة".يشار الى أن مناطق مختلفة من البصرة تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تضمنت إغلاق طرق وحرق اطارات وترديد هتافات تطالب بانصاف المحافظة، وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر شاب وإصابة آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة القريبة من حقل غرب القرنة النفطي.

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