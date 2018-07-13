الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


مسلحون يختطفون صاحب صيرفة وسط تكريت بحوزته ٨٠ مليون دينار عراقي
2018/07/13 | 00:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختطف مسلحون مجهولون صاحب صيرفة وسط تكريت وبحوزته 80 مليون دينار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يختطفون صاحب صيرفة وسط تكريت بحوزته ٨٠ مليون دينار عراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يختطفون صاحب صيرفة وسط تكريت بحوزته ٨٠ مليون دينار عراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).


كامل التفاصيل في: موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 مودريتش .. الأكثر ركضاً في المونديال
⋙ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس يسبب اضراباً عمالياً
⋙ نظام حكم الفيديو المساعد جعل اللعبة أكثر عدلا
⋙ مخبأ ستالين أحد الأماكن البارزة بمدينة سامارا الروسية
⋙ خلال زيارته مقر قيادة الفرات الأوسط .. مدير تعبئة الحشد يؤكد الاستمرار بخدمة عوائل الشهداء
بالفيديو والصور
⋙ نظام حكم الفيديو المساعد جعل اللعبة أكثر عدلا
⋙ بالفيديو .. اطلاق النار من قبل القوات الامنية على المتظاهرين في واسط
⋙ 🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة
الأكثر شيوعا