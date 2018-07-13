مسلحون يختطفون صاحب صيرفة وسط تكريت بحوزته ٨٠ مليون دينار عراقي

2018/07/13 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطف مسلحون مجهولون صاحب صيرفة وسط تكريت وبحوزته 80 مليون دينار .

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