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قيادة شرطة البصرة تنشر قطعاتها لحماية الدوائر الحكومية بالمحافظة
2018/07/13 | 00:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الخميس، انتشار جميع قطعاتها لحماية الدوائر الحكومية في المحافظة، فيما أشارت إلى أن الوضع الأمني فيها بات تحت السيطرة.

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