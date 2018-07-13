قيادة شرطة البصرة تنشر قطعاتها لحماية الدوائر الحكومية بالمحافظة

2018/07/13 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الخميس، انتشار جميع قطعاتها لحماية الدوائر الحكومية في المحافظة، فيما أشارت إلى أن الوضع الأمني فيها بات تحت السيطرة.

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