معصوم يدعو الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب متظاهري البصرة

2018/07/13 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اليوم الخميس، الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة في البصرة، مشددا ضرورة عودة حياة المواطنين في المحافظة الى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم.

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