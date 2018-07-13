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معصوم يدعو الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب متظاهري البصرة
2018/07/13 | 00:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اليوم الخميس، الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة في البصرة، مشددا ضرورة عودة حياة المواطنين في المحافظة الى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم.

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