فيديو| تيار الغد: النظام السوري استجاب للمطالب الإسرائيلية بإبعاد إيران عن الجنوب

2018/07/13 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الدكتور محمد شاكر، القيادي بتيار الغد السوري، إن النظام استجاب للمطالب الإسرائيلية بإبعاد إيران عن الجنوب، مشيرا إلى أن إسرائيل كل ما يهمها هو إنهاء وجود الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وكان شهود قالوا إن مركبات سورية ترافقها الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الخميس، دخلت منطقة في مدينة درعا التي خضعت في السابق لسيطرة المعارضة لسنوات، بهدف رفع علم الدولة فيما تستعد قوات حكومة الرئيس بشار الأسد لاستعادة المنطقة.

وقال التلفزيون السوري إن القوات الحكومية دخلت جنوب مدينة درعا الخاضع للمعارضة ورفعت العلم الوطني..



وكانت معادلة الحل في الجنوب السوري، هي محور النقاش في إحدى فقرات حلقة اليوم من برنامج وراء الحدث حيث ناقشت مقدمة البرنامج هبة الغمراوي، الدكتور محمد شاكر، القيادي بتيار الغد السوري..



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