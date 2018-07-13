صور| انفجار في خزانين للوقود قرب مطار القاهرة

2018/07/13 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع انفجار، مساء اليوم الخميس، قرب مطار القاهرة الجوي شرقي العاصمة المصرية.

وأفاد مراسل قناة الغد، بأن الانفجار وقع في خزانين للمواد البترولية تابعين لشركة بتروكيماويات.



فيما تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على الحريق الذي اندلع إثر الانفجار.

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الانفجار خارج مطار القاهرة تماما وجاء في خزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي، وجاء قرار تعليق بعض الرحلات في المطار كإجراء تأميني فقط دون وقوع إصابات.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصدر أمني أنه تم تعليق الرحلات بمطار القاهرة مؤقتا لحين التحقيق في أسباب الانفجار.



بينما نفى وزير الطيران المدني تأثر حركة الطيران بالمطار بعد الحادث.

#انفجار_مطار_القاهرة pic.twitter.com/DJ711zd7Vq

— Demo (@Demellawy123) July 12, 2018

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للقطات الأولى من الانفجار، الذي أسفر عن اندلاع حريق هائل.

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