مستقبل إنجلترا ..إلى أين ؟

2018/07/13 | 00:55

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هاي كورة_ إنتهت أصعب مرحلة لمنتخب إنجلترا وهي إعادة الثقة للمنتخب الإنجليزي وجعله يمتلك شخصية تمكنه من المنافسة بقوة في المستقبل على البطولات القارية والعالمية.

المدرب جاريث ساوثجيت من المقرر أن لايضم أشلي يونج وجيمي فاردي وجاري كاهيل مرة أخرى وسيقوم بإختيار لاعبون شبان تألقوا في كأس العالم للشباب.

الحديث عن إن المواهب الشابة يجب أن تنضم لباقي النجوم الشابة في المنتخب مثل فيل فودين نجم مانشستر سيتي وريان سيسينيون لاعب فولهام ولويس كوك نجم بورنموث …وهذه هي مرحلة البناء لمنتخب ينافس لسنوات وسنوات .

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