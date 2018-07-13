الخطيب يطالب جمهور الأهلي بضبط النفس مع قرب العودة للمدرجات

2018/07/13 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم جماهير الفريق اليوم الخميس بالتحلي بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص في ظل مساعي لعودة الجماهير للمباريات المحلية بشكل تدريجي مع انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وتقام المباريات المحلية في مصر أمام مدرجات خالية بعد مقتل أكثر من 70 مشجعا في أحداث عنف تلت مباراة في الدوري الممتاز بين المصري البورسعيدي والأهلي في مدينة بورسعيد الساحلية عام 2012.

وقال الخطيب في كلمة عبر المحطة التلفزيونية للنادي “نعمل على عودة الجماهير إلى الملاعب وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة”.

ومن المنتظر حضور نحو عشرة آلاف مشجع لدعم الأهلي في استاد برج العرب على مشارف الاسكندرية عندما يستضيف تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الخطيب “عادت الجماهير لاستاد القاهرة في مارس الماضي لكن مجموعة من المشجعين المحسوبين على الأهلي أعادوا الأمور إلى نقطة الصفر وتسببوا في الإساءة لبقية الجماهير الملتزمة”.

وتابع “الجمهور متشوق لرؤية فريقه في الملعب والأهلي متلهف ليرى الجماهير في المدرجات”.

ورغم قرار عودة المشجعين إلى المدرجات اعتبارا من النصف الثاني لموسم 2014-2015، كانت هناك قيود على أعداد الجماهير ولم يسمح بالحضور إلا بعد إجراءات منها تسجيل الأسماء.

لكن في أول مباراة كبيرة بحضور الجماهير، قُتل 22 مشجعا للزمالك في تدافع أثناء محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي في القاهرة قبل لقاء بين الزمالك وإنبي.



وتم فرض حظر على حضور الجماهير للمباريات المحلية مرة أخرى ولا يزال ساريا حتى الآن.

وتسمح السلطات الأمنية بحضور الجماهير في مباريات الأندية بالبطولات الأفريقية فقط إضافة لمباريات منتخب مصر.



وامتلأ استاد برج العرب في الاسكندرية بأكثر من 80 ألف مشجع في المباراة التي فازت بها مصر على الكونجو في أكتوبر تشرين الثاني لتتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما.

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