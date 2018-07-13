بعد سنوات طويلة.. علم النظام يرفرف بمهد الثورة السورية

2018/07/13 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفرف علم النظام السوري اليوم الخميس لأول مرة منذ نحو سبع سنوات في الجزء الخاضع للمعارضة السورية المسلحة من مدينة درعا بموجب

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