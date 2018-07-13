الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


اشتعال النيران بعد انفجار قرب مطار القاهرة.. وهذه التفاصيل
2018/07/13 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء الخميس أن انفجار وقع قرب المطار وأن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر جراء هذا الانفجار.

وأفاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتعال النيران بعد انفجار قرب مطار القاهرة.. وهذه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتعال النيران بعد انفجار قرب مطار القاهرة.. وهذه التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 مودريتش .. الأكثر ركضاً في المونديال
⋙ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس يسبب اضراباً عمالياً
⋙ نظام حكم الفيديو المساعد جعل اللعبة أكثر عدلا
⋙ مخبأ ستالين أحد الأماكن البارزة بمدينة سامارا الروسية
⋙ خلال زيارته مقر قيادة الفرات الأوسط .. مدير تعبئة الحشد يؤكد الاستمرار بخدمة عوائل الشهداء
بالفيديو والصور
⋙ نظام حكم الفيديو المساعد جعل اللعبة أكثر عدلا
⋙ بالفيديو .. اطلاق النار من قبل القوات الامنية على المتظاهرين في واسط
⋙ 🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة
الأكثر شيوعا