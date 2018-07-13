اشتعال النيران بعد انفجار قرب مطار القاهرة.. وهذه التفاصيل

2018/07/13 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء الخميس أن انفجار وقع قرب المطار وأن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر جراء هذا الانفجار.وأفاد

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