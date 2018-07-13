🔴 برشلونه يريد أن يغلق قنبلة الصفقات لصالحه

2018/07/13 | 00:59

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هاي كورة – أكد جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن إدارة نادي برشلونة تحاول استغلال تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع لاعب خط وسط نابولي، جورجينيو وأن تتعاقد هي مع نجولو كانتي، نجم البلوز في صفقة تبادلية يدخل بها لاعب البلوجرانا، أندريه جوميز.

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