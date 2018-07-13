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إيران: لا مبرر لقلق الناتو من برنامجنا الصاروخي
2018/07/13 | 01:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على البيان الصادر عن اجتماع قمة رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددا على أن القلق الذي تبديه دول حلف الناتو اتجاه البرنامج الصاروخي الإيراني لا مبرر له ولا تستند على أي أساس.

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