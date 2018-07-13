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تقدم للقوات الحكومية اليمنية قرب الحديدة ومقتل 10 من
2018/07/13 | 01:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حققت القوات الحكومية المشتركة المدعومة بالتحالف، تقدماً جديداً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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