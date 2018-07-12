إنجلترا وبلجيكا - تكرار سيناريو 2002 وعقم هجومي لكين ولوكاكو

2018/07/13 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يلتقي المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من كأس العالم روسيا 2018.

وخسر المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فيما سقط المنتخب البلجيكي أمام نظيره الفرنسي بهدف وحيد.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في دور المجموعات، سابقا وحقق المنتخب البلجيكي الفوز بهدف نظيف في لقاء تحصيل حاصل، بعدما ضمنا التأهل مسبقا.

صاحب لقطة الصعود للنهائي الحلمسوبر ماريو مع #CRO في مونديال #روسيا2018🏟️ 5 مباريات⏰518 دقيقة⚽️ هدفان👟صنع هدف⭕️144 تمريرة💯نسبة دقة 64%#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/qv5mh1dz2s

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2018ويعد هذا أول لقاء يتكرر في النسخة ذاتها من كأس العالم منذ لقاء البرازيل وتركيا في دور المجموعات والمربع الذهبي لكأس العالم 2002.

المنتخب البلجيكي كان أفضل مركز له هو الرابع حيث خسر من فرنسا في نسخة 1986 بنتيجة 4-2.

فيما خسر المنتخب الإنجليزي لقاء المركز الثالث أمام إيطاليا في كأس العالم 1990 بنتيجة 2-1.

قبل الخسارة في دور المجموعات، خسرت إنجلترا مرة وحيدة في 21 مباراة بالفوز في 5 وتعادل في 5.

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بينما خسر المنتخب البلجيكي مرتين تحت قيادة مارتينز، أمام إسبانيا في أول مباراة له وأمام فرنسا في المباراة السابقة.

على الصعيد الهجومي، سدد هاري كين مرة وحيدة في الأدوار الإقصائية وكانت في شباك كولومبيا من ركلة جزاء، ليفشل في التسديد أمام السويد وكرواتيا.

في حين سجل لوكاكو 23 هدفا في 23 مباراة تحت قيادة روبرتو مارتينيز، وفشل إيضُا في التسجيل بالأدوار الإقصائية,

وأخيرا، الخسارة الأخيرة لإنجلترا أمام كرواتيا تحمل الرقم 100، حيث جاءت آخر 6 هزائم للأسود الثلاثة (5 في كأس العالم و1 في يورو).





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