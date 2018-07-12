موناكو فأل سيء على كرواتيا في نهائي كأس العالم

2018/07/13 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تواصل المنتخب الأوروبية السيطرة على لقب كأس العالم، منذ فوز إيطاليا بلقب 2006، مرورا بإسبانيا في 2010 ثم ألمانيا في 2014.

وسيجمع النهائي المقرر إقامتها في ملعب لوجينكي، بروسيا، كلا من فرنسا في النهائي الثالث لها والساعية لتحقيق ثاني ألقابها، وكرواتيا التي تسعى لأن تكون الدولة التاسعة التي تحقق لقب كأس العالم.

إلا أن هناك فأل سيء قد يمنع المنتخب الكرواتي من الفوز باللقب وهو حراسة المرمى.

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ويعد نادي موناكو الفرنسي سببا رئيسيا في خسارة فرنسا وهولندا والأرجنتين الألقاب الثلاثة الأخيرة من كأس العالم، بسبب حراسة المرمى، حيث سبق لحراس المنتخبات الثلاثة أن ارتدوا قميص موناكو.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2018ويعد حارس المنتخب الكرواتي دانييل سوباسيتش، حارسا في صفوف موناكو منذ 2012، حيث خاض 228 مباراة بقميص الفريق الفرنسي.

فابيان بارتيز – فرنساالحارس الفرنسي والذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 1998، تواجد في نهائي كأس العالم 2006، وهو حارسا لمارسيليا الفرنسي، لكن سبق له أن لعب لموناكو في الفترة من 1995 و2000.

كما سبق له أن لعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ونانت الفرنسي والذي اعتزل معه.

وخاض بارتيز جميع لقاءات فرنسا في كأس العالم 2006، قبل أن يخسر من إيطاليا بركلات الترجيح.

مارتن ستيكلنبيرج - هولنداالحارس الهولندي الأساسي في كأس العالم 2010، لعب لصفوف موناكو في موسم 2014-15 على سبيل الإعارة قادما من فولهام الإنجليزي.

سبق له أن لعب لصفوف روما وأياكس وساثهمبتون والآن يرتدي قميص إيفرتون الإنجليزي.

فشل ستيكلنبيرج في التصدي لتسديدة أندرياس إنييستا في الوقت الإضافي ليفوز المنتخب الإسباني باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

سيرجيو روميرو - الأرجنتينحارس مرمى مانشستر يونايتد الحالي، ارتدى قميص موناكو موسم 2013-14 على سبيل الإعارة من صفوف سامبدوريا الإيطالي.

وعلى الرغم من خوضه 3 مباريات فقط طيلة الموسم، إلا أنه كان الحارس الأساسي للأرجنتين ونجح في قيادة التانجو للنهائي، قبل أن يخسر في الوقت الإضافي أمام ماريو جوتزة والمنتخب الألماني.





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