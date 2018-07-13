2018/07/13 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عليه_اخرس في المفهوم النظري لحركة التحرر الوطني من داخل، اعني بآليتها الداخلية ، وبمنطق سيرورتها كحركة عداء للامبريالية هي بالضرورة حركة عداء للراسمالية، تتحدد حركة التحرر الوطني كجزء من الثورة الاشتراكية.
وقد يعترض قائل:ان الواقع التاريخي الفعلي يؤكد عكس ما نقول، وان كثيرا من حركات التحرر الوطني مارست العداء للامبريالية، في اشكال مختلفة ،دون ان تقود ممارستها هذه الى العداء للراسمالية.
لمزيد من الدقة،ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عليه اخرس - في المفهوم النظري لحركة التحرر الوطني مهدي عامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد يعترض قائل:ان الواقع التاريخي الفعلي يؤكد عكس ما نقول، وان كثيرا من حركات التحرر الوطني مارست العداء للامبريالية، في اشكال مختلفة ،دون ان تقود ممارستها هذه الى العداء للراسمالية.
لمزيد من الدقة،ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عليه اخرس - في المفهوم النظري لحركة التحرر الوطني مهدي عامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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