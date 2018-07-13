عليه اخرس - في المفهوم النظري لحركة التحرر الوطني مهدي عامل

2018/07/13 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عليه_اخرس في المفهوم النظري لحركة التحرر الوطني من داخل، اعني بآليتها الداخلية ، وبمنطق سيرورتها كحركة عداء للامبريالية هي بالضرورة حركة عداء للراسمالية، تتحدد حركة التحرر الوطني كجزء من الثورة الاشتراكية.وقد يعترض قائل:ان الواقع التاريخي الفعلي يؤكد عكس ما نقول، وان كثيرا من حركات التحرر الوطني مارست العداء للامبريالية، في اشكال مختلفة ،دون ان تقود ممارستها هذه الى العداء للراسمالية.لمزيد من الدقة،ا......

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