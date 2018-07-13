🔴 بداية تحديد هوية بديل رونالدو في الريال

2018/07/13 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت في تحديد ملامح بديل النجم الأبرز والمنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، حيث تجهز حالياً عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد.

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