🔴 رئيس أتليتكو : لم أقلق أبداً من جريزمان .. أعرف قراره من فترة طويلة

2018/07/13 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – علّق إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني على قرار نجم فريقه، أنطوان جريزمان بالبقاء في صفوف الأتليتي قائلاً :”لم أخف أبدًا من أن جريزمان سينتقل إلى برشلونة وقلت لكم دائماً انه باقٍ معنا، لقد قرر منذ فترة طويلة الاستمرار معنا”.

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