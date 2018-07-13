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🔴 رئيس أتليتكو : لم أقلق أبداً من جريزمان .. أعرف قراره من فترة طويلة
2018/07/13 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – علّق إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني على قرار نجم فريقه، أنطوان جريزمان بالبقاء في صفوف الأتليتي قائلاً :”لم أخف أبدًا من أن جريزمان سينتقل إلى برشلونة وقلت لكم دائماً انه باقٍ معنا، لقد قرر منذ فترة طويلة الاستمرار معنا”.

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