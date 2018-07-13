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🔴 انتهاء صفقة شاكيري
2018/07/13 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد جون بيرسي، الصحفي بجريدة التلجراف البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي أنهى صفقة تعاقده مع لاعب ستوك سيتي ونجم المنتخب السويسري، شيردان شاكيري، مُشيراً إلى أن الصفقة ستكلف خزينة الريدز 13 مليون يورو، على أن يكون الفحص الطبي اليوم الجمعة.

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