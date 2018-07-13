تعافي الأسهم وبيانات اقتصادية قوية محور الأسواق العالمية اليوم

2018/07/13 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:-

مباشر: عاوت الأسهم العالمية الارتفاع خلال جلسة اليوم لتكون الحدث الأبرز في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى جانب بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وجاء تعافي الأسهم العالمية وسط هدنة للمخاوف التجارية في ظل عدم وجود ردل فعل من قبل الصين ضد تهديدات واشنطن الأخيرة.

تعافي الأسهم

ربح "داو جونز" أكثر من 220 نقطة للتعافي الأسهم الأمريكية من الخسائر الحادة التي تكبدها أمس، فيما سجل "ناسداك" أعلى مستوى له على الإطلاق بقيادة قطاع التكنولوجيا والذي ارتفع بنحو 1.8% عند الإغلاق.

وتراجعت المخاوف التجارية في ظل عدم وجود تعريفات انتقامية من قبل بكين ضد واشنطن بعد فرض الأخيرة رسوماً ضد سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن واشنطن ترحب بإعادة فتح المحادثات مع بكين إذا قامت بتغييرات رئيسية في ممارساتها التجارية.

كما أضاف "منوشين" أن النزاعات التجارية التي تقودها واشنطن لن تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

فيما أغلقت البورصات الأوروبية على ارتفاع جماعي مع صعود أسهم قطاع وسائل الإعلام بنحو 2.3%.

وذكر البنك المركزي الأوروبي أن تحسن معدل التضخم وقوة الاقتصاد بشكل عام رغم إشارة البيانات الحالية إلى ضعفه ساهما في تعزيز إنهاء برنامج التيسير الكمي.

كما تجاهل "نيكي" الياباني المخاوف التجارية ليغلق جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع تراجع الين.

بيانات اقتصادية قوية

أظهرت بيانات رسمية اليوم في الولايات المتحدة تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، لتكون بالقرب من أدنى مستوى في 49 عاماً.

فيما ارتقعت أسعار المستهلكين الأمريكيين إلى خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 6 سنوات.

وصعدت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى في 4 أسابيع رغم استمرار هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تراجع عجز الموازنة الفيدرالية خلال يونيو الماضي على أساس سنوي ليسجل نحو 75 مليار دولار.

وفي منطقة اليورو، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من التوقعات خلال مايو الماضي.

النفط والذهب

تراجع "نايمكس" عند نهاية تعاملات اليوم مع عودة الإمدادات الليبية للسوق النفطي، لكنه قلص مكاسبه عند الإغلاق، بينما ارتفع "برنت" القياسي خلال التعاملات بنحو 1.5%.

ومن جانبها حذرت وكالة الطاقة الدولية من نفاذ احتياطي النفط جراء تعطل الإمدادات والعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن المشاكل الاقتصادية في إيران سوف تجبرها على إبرام صفقة جديدة مع الولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي 2015.

بينما ارتفعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم ليتعافي من أدنى مستوى في أسبوع من تأرجح أداء الدولار الأمريكي وفي طل ترقب التطورات التجارية.

عملات الأسواق الناشئة

ارتفعت العملة المكسيكية أمام الدولار الأمريكي لتسجل أعلى مستوى في 10 أسابيع مع تعهدات الإدارة الجديدة للبلاد بالحفاظ على استقلال البنك المركزي.

كما كانت الراند الجنوب أفريقي من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حيث ارتفعت بأكثر من 2% أمام الورقة الخضراء.

فيما تعافت الليرة التركية أمام العملة الأمريكية خلال التعاملات بعدما وصلت لمستوى متدني في وقت سابق.

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