🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة

2018/07/13 | 01:27

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هاي كورة – دشنت جماهير نادي برشلونة الإسباني وعشاق نجم الفريق، ليونيل ميسي جدارية ضخمة للبرغوث الأرجنتيني في إحدى شوارع المدينة الكتالونية.

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