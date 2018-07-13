الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة
2018/07/13 | 01:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – دشنت جماهير نادي برشلونة الإسباني وعشاق نجم الفريق، ليونيل ميسي جدارية ضخمة للبرغوث الأرجنتيني في إحدى شوارع المدينة الكتالونية.

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-12_22-16-55_747608-200x118

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 مودريتش .. الأكثر ركضاً في المونديال
⋙ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس يسبب اضراباً عمالياً
⋙ نظام حكم الفيديو المساعد جعل اللعبة أكثر عدلا
⋙ مخبأ ستالين أحد الأماكن البارزة بمدينة سامارا الروسية
⋙ خلال زيارته مقر قيادة الفرات الأوسط .. مدير تعبئة الحشد يؤكد الاستمرار بخدمة عوائل الشهداء
بالفيديو والصور
⋙ نظام حكم الفيديو المساعد جعل اللعبة أكثر عدلا
⋙ بالفيديو .. اطلاق النار من قبل القوات الامنية على المتظاهرين في واسط
⋙ بالصور.. نجاة خليل بنية واولاده من محاولة اغتيال في منطقة المنصور
الأكثر شيوعا