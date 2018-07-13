المتحدث العسكري المصري يكشف تفاصيل الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة

2018/07/13 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر محمد محمود الرفاعي، تفاصيل الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة.

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