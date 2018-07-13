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🔴 إيفرتون مهتم بالتعاقد مع ثنائي برشلونه
2018/07/13 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد بول جويس، الصحفي بجريدة ذا تايمز البريطانية أن إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي أبدت رغبتها في التعاقد مع ثنائي نادي برشلونة الإسباني، الكولومبي ييري مينا والفرنسي، لوكاس دايني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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