المتحدث العسكري يوضح سبب الانفجار الذي وقع قرب مطار القاهرة

2018/07/13 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة المصرية تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي وقع قرب مطار القاهرة، مساء الخميس.

وقال “إنه نظرا لارتفاع حرارة الجو حدث انفجار داخل خزانى وقود بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية”.

#المتحدث_العسكرى : نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث إنفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية ، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته .

— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 12, 2018

وتمكنت قوات الدفاع المدنى بالتعاون مع الأجهزة المعنية من السيطرة على الحريق الذى نشب بخزانى وقود بالقرب من مطار القاهرة.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد نفت في بيان وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة الدولي، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن حركتي الهبوط والإقلاع داخل المطار لم تتأثر بالحادث وتسير بشكل طبيعي ومنتظم.

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