2018/07/13 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

youtube.com

امرأة ترقص أمام مسجد في إيران

ألقت قوات الأمن الايرانية القبض على امرأة تتهمها السلطات بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن المرأة قامت بالرقص أمام أحد المساجد في ذكرى ليلة مقتل الإمام جعفر الصادق يوم 9 يوليو الجاري.

ونشرت المرأة شريطا مصورا يظهر تصرفاتها التي وصفت من قبل الإعلام المحلي بـ"المسيئة للمقدسات في الأجواء الافتراضية" ما أثار أصداء واسعة في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن اعتقلت المرأة مساء أمس الأربعاء.

المصدر: فارس + يوتيوب

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الأمن الإيراني يلقي القبض على امرأة رقصت أمام أحد مساجد البلاد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الأمن الإيراني يلقي القبض على امرأة رقصت أمام أحد مساجد البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).