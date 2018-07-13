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ولايتي: التعاون مع روسيا مستمر ويتطور
2018/07/13 | 02:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أكد مستشار مرشد الثورة الإيرانية على أكبر ولايتي أن التعاون الإيراني الروسي سيستمر في سوريا والمنطقة خلافا للشائعات، وأشار ولايتي بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أن هذا التعاون يستهدف دعم الحكومات الشرعية لدول المنطقة موضحا أن إيران، وروسيا اتفقتا على توسيع العلاقات الاقتصادية الثانئية.

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