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وزارة الصحة: إصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة
2018/07/13 | 02:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح نائب وزير الصحة المصري محمد شوقي، أن 3 أشخاص يعتبرون حالياً في عداد المصابين، وذلك نتيجة انفجار خزان يحتوي على وقود، بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

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