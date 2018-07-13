2018/07/13 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب وزير الصحة المصري محمد شوقي، أن 3 أشخاص يعتبرون حالياً في عداد المصابين، وذلك نتيجة انفجار خزان يحتوي على وقود، بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: إصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: إصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).