أحمد حسن كوكا يقترب من أوليمبياكوس اليوناني

2018/07/13 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية يونانية، عن اقتراب أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي ومنتخب مصر، من الانتقال لفريق أوليمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشارك أوليمبياكوس في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري اليوناني الموسم الماضي.

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وأكد موقع sport24 اليوناني، على أن كوكا اقترب كثيرًا من ارتداء قميص أوليمبياكوس، بعد موافقته على الانتقال للفريق اليوناني.

وبعد مفاوضات بين الناديين، وافق أيضًا فريق سبورتنج براجا البرتغالي على انتقال كوكا لفريق أوليمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ولعب أحمد حسن كوكا "25 عامًا" خلال الموسم الماضي 34 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

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— جول مصر (@goaleg) July 12, 2018

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