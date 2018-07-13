🔴 إقالة كونتي تنقذ تشيلسي من رحيل نجومه

2018/07/13 | 02:16

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هاي كورة – أكدت صحيفة التلجراف البريطانية أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد كان قد طلب الرحيل عن صفوف الفريق بعدما كان قريباً من تجديد عقده بمقابل 300 ألف جنيه استرليني، وذلك بعد دخوله في مشاكل مع المدير الفني للفريق، أنطونيو كونتي بعدما أخرجه الأخير من مباراة البلوز أمام مانشستر يونايتد، مُشيرةً إلى أن مستقبل اللاعب ويليان بورجيس وديفيد لويز كان سيتأكد نهاية مسيرتهما مع الفريق في حالة بقاء المدرب الإيطالي بمنصبه.

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