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🔴 واتفود يرفض التخلي عن دكوروي مقابل 30 مليون استرليني
2018/07/13 | 02:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أن إدارة نادي واتفورد الإنجليزي قد رفضت عرضاً مُقدما من نادي إيفرتون يصل قيمته إلى 30 مليون جنيه استرليني “25 مليون بالإضافة إلى 5 مليون حوافز” من أجل الحصول على خدمات اللاعب، عبدالله دكوروي.

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